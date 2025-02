I ristoranti reggono, ma chiudono i bar tradizionali

I ristoranti reggono, sono 7161 attivi in Bergamasca, 56 in più rispetto al 2023. Ma questa è la sola buona notizia di un quadro che preoccupa gli addetti ai lavori. Dai dati di Confcommercio Bergamo emerge una reltà in chiaroscuro. A chiudere sono soprattutto le micro realtà , bar tradizionali, quelli di paese fino a tre addetti: -142 ( - 4,8%) rispetto al 2023.