«315 mila vaccinazioni al giorno in Italia tra il 16 e il 22 aprile». Speranza: serve prudenza Sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle Regioni.

Oltre tre milioni di Pfizer in due mandate di 1,5 milioni, circa mezzo milione di Vaxzevria, 400 mila di Moderna, e più di 180 mila di Johnson & Johnson. Per la settimana 16-22 aprile si stimano circa 315 mila somministrazioni giornaliere negli oltre 2.200 punti vaccinali in tutta Italia attivi. È quanto comunica in una nota la struttura Commissariale per l’Emergenza Covid del generale Figliuolo.

In arrivo questa settimana circa due milioni e 200 mila dosi di vaccino. Il ministro della Salute Speranza ha dichiarato nella serata di domenica: «Se si riuscirà a vaccinare la maggior parte della popolazione, questa estate ci si potranno consentire molte più libertà».

«Nel quadro delle priorità indicate dall’Ordinanza numero 6 del Commissario straordinario, il numero di persone di età superiore agli 80 anni che ha ricevuto almeno una somministrazione ha intanto superato quota 3 milioni, con un incremento di 500 mila unità rispetto alla settimana precedente. È stato così raggiunto con almeno una dose il 70% della platea di oltre 4,5 milioni rilevata» ai legge in una nota la struttura Commissariale per l’Emergenza Covid del generale Francesco Figliuolo.

Il ministro Speranza ha anche parlato delle prossime settimane: «A maggio, a seconda dei parametri del contagio e della capacità di vaccinare i fragili - un nuovo fondamentale criterio che abbiamo fissato - ci possono essere le condizioni per misure meno restrittive come quelle della zona gialla. Però voglio essere chiaro: dobbiamo avere grande cautela e prudenza. Continuare con un percorso di gradualità, l’unico che ci consente di governare la curva e non vanificare i sacrifici fatti. Così potremo rilasciare progressivamente le misure restrittive».

© RIPRODUZIONE RISERVATA