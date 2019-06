A4, il casello di Seriate

resterà chiuso per 5 notti Sull’A4 Milano-Brescia, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli.

Saranno cinque notti consecutive di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia, con orario dalle 21 alle 5 del giorno successivo. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Bergamo e Grumello.

