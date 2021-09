Ancora senza esito le ricerche del 71enne scomparso sabato a Serina - Foto L’uomo di Cislago, in provincia di Varese, è scomparso nella zona di Valpiana di Serina sabato scorso.

Nonostante l’imponente macchina dei soccorsi messa in moto fin dalla prima segnalazione, le operazioni di ricerca non hanno permesso di ritrovare il villeggiante. Da quanto è stato possibile sapere, pare che l’uomo fosse solito compiere piccole escursioni nelle vicinanze: non era un fungaiolo abituale ma se capitava li coglieva, senza tuttavia addentrarsi nei boschi.

Vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile hanno setacciato il territorio: l’area di perlustrazione si è estesa e ha interessato anche canali, torrenti e forre. L’unica indicazione fornita da chi lo ha visto allontanarsi di casa, era che l’uomo aveva sulle spalle uno zaino giallo.

Sul posto si sono presentati anche il fratello, la cognata e altri parenti. Il 71enne da tempo si reca in villeggiatura a Valpiana, dove risiedono anche altri parenti. Sabato pomeriggio si è allontanato in direzione dei monti dietro casa. In serata, non vedendolo rientrare, i parenti hanno chiamato il numero unico per segnalare la scomparsa, attivando la macchina dei soccorsi.

