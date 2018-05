Annullato il comizio a Calolziocorte

Matteo Salvini non ci sarà Cambio di programma per Matteo Salvini che non verrà questa sera a Calolziocorte.

A dieci giorni dalle amministrative a Calolziocorte, si anima la campagna elettorale delle quattro liste, con però un cambio di programma. Stasera alle 18,30 il segretario della Lega Matteo Salvini non ci sarà: è stato annullato il suo comizio in programma per il candidato di centrodestra Marco Ghezzi. La manifestazione doveva essere nel chiostro maggiore del Lavello. Alle 20,45 è invece in programma un confronto nella sala civica di via Galli con i quattro candidati. Oltre a Ghezzi, ci saranno Cesare Valsecchi, primo cittadino uscente della lista «Cittadini uniti per Calolziocorte-lista civica», Roberto Monteleone di «Sentimento civico» e Diego Colosimo di «Cambia Calolzio».

