Apre la ciclabile «più bella del mondo»

Percorso a strapiombo sul lago - Video Gli appassionati delle due ruote stanno già «affilando i pedali»: apre a Limone del Garda la pista ciclabile che è stata già definita «la più bella del mondo».

Spettacolare lo è senza alcun dubbio. Un percorso a strapiombo sul lago di Garda, primo tratto di un anello di 140 chilometri che ruoterà a filo d’acqua attorno uno dei laghi più suggestivi e visitati d’Europa. Per realizzare i primi nove chilometri sono state adottate soluzioni ingegneristiche davvero all’avanguardia: la pista si aggrappa alle pareti di roccia. Dopo la festa di domenica, quando sarà aperta al pubblico per la prima volta, si attendono i prossimi passi per completare l’opera nella sua totalità. Il giro di boa sarà la conclusione dei lavori della pista dell’Alto Garda, unendo la bresciana Tremosine a Brenzone, arrivando sulla sponda veneta (veronese) toccando prima Riva del Garda e poi Torbole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA