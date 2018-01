Armi, cartucce, soldi e droga in auto

Arrestato bergamasco a Pescara È un 37enne: aveva nell’auto 100 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina, 3 coltelli a serramanico, 50 cartucce calibro 16 per fucile da caccia e 47mila euro in contanti

Aveva nell’auto, fermata dai carabinieri della Stazione di Civitella Casanova (Pescara) per un controllo, 100 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina, 3 coltelli a serramanico, 50 cartucce calibro 16 per fucile da caccia e 47mila euro in contanti. Per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e detenzione abusiva di armi e munizioni, è stato tratto in arresto un 37enne originario di Bergamo, trasferito nella casa circondariale di San Donato.

I militari, impegnati di pattuglia hanno fermato l’auto dell’uomo per un normale controllo, ma subito si sono insospettiti per il palese nervosismo mostrato dal conducente che cercava maldestramente di occultare qualcosa all’interno del veicolo. Subito sono scattati tutti i controlli, con la perquisizione personale e del veicolo che si presentava di fatto come una casa ambulante e dove i militari hanno rinvenuto tutto il materiale e l’ingente contante, sequestrati.

