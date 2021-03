Arrivate 334 mila dosi di Moderna

Guerini: in sinergia per vincere battaglia Sono 333.600 le dosi di vaccini Moderna arrivati in Italia: è il secondo carico.

È arrivato domenica mattina 21 marzo presso l’aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, il secondo carico di vaccini Moderna, per un totale di 333.600 dosi. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, è immediatamente iniziata la distribuzione nelle varie Regioni a cura delle Forze Armate nell’ambito dell’ «Operazione Eos».

«Caserme, ospedali, farmacie, strutture pubbliche e private, ogni luogo potrà essere utile alla missione di vaccinare i cittadini italiani e anche i Drive Through della Difesa contribuiranno a far accelerare la campagna», ha commentato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il quale ha aggiunto che «per vincere la battaglia contro il Covid bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di energie e lavorare tutti insieme in stretta sinergia, questa è una missione per l’Italia e i cittadini».

