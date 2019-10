Auto prende fuoco in autostrada

Vettura distrutta, code a Grumello L’auto in panne intorno alle 7.15 e immediato l’intervento della polizia stradale di Seriate con i vigili del fuoco di Bergamo. L’auto ha preso fuoco: 8 km di coda con disagi in entrambe le direzioni.

Disagi nella mattinata in autostrada: alle 7.15 di lunedì 14 ottobre gli agenti della polizia stradale di Seriate con i vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti per una vettura in panne all’altezza di Grumello, in A4, in direzione di Brescia. Una Fiat Croma ha preso fuoco, con il rischio di esplosioni, come segnalato dalla polizia stradale che si è occupata di dirigere il traffico e mettere in sicurezza la zona. L’auto è andata completamente distrutta nel rogo.

In autostrada si sono creati forti rallentamenti, con ben 8 km di coda verso Brescia e disagi anche in direzione opposta. L’incidente non ha causato fortunatamente feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA