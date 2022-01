Auto si ribalta nella notte, Vigili del fuoco in azione sulla Rivoltana - Foto I Vigili del fuoco volontari di Treviglio intervengono per un incidente stradale a Rivolta D’Adda, sulla Rivoltana, intorno alle 2.30.

Ancora un’auto ribaltata sulle strade della Bergamasca. I Vigili del fuoco volontari di Treviglio intervengono per un incidente stradale a Rivolta D’Adda, sulla Rivoltana, intorno alle 2.30. Dalle informazioni raccolte, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo della vettura che si è ribaltata finendo fuori strada, nel campo adiacente alla carreggiata.



Nessun ferito in gravi condizioni, l’automobilista è stato portato comunque in ospedale a Lodi per maggiori accertamenti. I Vigili del fuoco hanno messo il mezzo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche i Carabinieri e il 118.

