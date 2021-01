Brebemi, sconti telepass confermati

Ma con il 2021 il pedaggio aumenta Sono stati confermati per il 2021 per i possessori di Telepass gli sconti del 20% (che salgono al 30% per i veicoli «full electric» e camion lng ossia a metano liquido) sui pedaggi dell’autostrada Brebemi-A35 il cui costo di percorrenza, però, è aumentato da ieri del 3,49%.

Il decreto Milleproroghe del Governo ha sospeso gli aumenti dei pedaggi sul 98% della rete autostradale italiana che, ogni anno, entrano in vigore il primo gennaio. «Ogni variazione - spiegano dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture - sarà applicata esclusivamente alla definizione dei nuovi contratti che devono recepire il regime tariffario previsto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti». Hanno però fatto eccezione due tratte: la A21 Piacenza-Brescia che aumenta del 3,2% e, appunto, la A35. Il ministero dei Trasporti spiega che questo ritocco all’insù del pedaggio della Brebemi deriva «dalle seguenti componenti: inflazione (più 0,50%), parametro riequilibrio (2,9%). L’entità dell’aumento tariffario risente degli elevati oneri di costruzione di una nuova tratta autostradale». Secondo la società concessionaria Brebemi gli sconti sul pedaggio confermati serviranno proprio a compensare «l’adeguamento tariffario comunicato dal ministero a partire da ieri.

Queste scontistiche dimostrano ancora una volta l’attenzione verso gli utenti che scelgono la direttissima A35 Brebemi Brescia-Milano». Non la pensa così Cinzia Franchini di «Ruote libere», raggruppamento di imprenditori dell’autotrasporto: «Non si può che restare sconcertati. Parliamo di una infrastruttura di 62 chilometri i cui concessionari hanno già goduto nel corso degli anni di cospicui aiuti dal Governo che, con fondi a pioggia, ha di fatto salvato la cordata degli imprenditori concessionari. Non solo: la Brebemi è già oggi l’autostrada più cara d’Italia, con un costo al chilometro doppio rispetto alla media e con costanti incrementi annui dal 2017 dal 4% al 7% per un aumento totale in sei anni del 26%. Aumenti intollerabili». Gli sconti per l’A35 entreranno in vigore automaticamente per gli utenti che già ne godevano. Per i nuovi clienti, invece, per aderirvi basterà seguire le istruzioni sul sito www.brebemi.it o chiamare il numero verde 800186083 o ancora rivolgersi al Punto Blu assistenza clienti presente al casello autostradale di Treviglio e aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13.

