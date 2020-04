(Foto by Facebook)

L’arrivo di Bruno Borlini a Gorno (Foto by Facebook)

Bruno a casa dopo 40 giorni di ospedale

L’arrivo tra applausi e sirene spiegate- Video Nei giorni dell’emergenza covid ci sono vittorie che commuovono, come quella di Bruno Borlini, tornato a Gorno dopo 40 giorni di ospedale. Il paese lo accoglie con cori, applausi e un tifo quasi da stadio. Guarda il video dell’arrivo.

Cori, striscioni e trombette: un vero e proprio tifo da stadio. Tanta emozione nel tardo pomeriggio di lunedì a Gorno, per il rientro , dopo 40 giorni di ricovero all’ospedale di Esine, di Bruno Borlini. I vicini di casa, non appena sentita la sirena dell’ambulanza, si sono affacciati alle finestre per applaudire e festeggiare il ritorno del concittadino.

Un lungo ricovero, ed un percorso tutto in salita per sconfiggere il virus, ma la battaglia è stata vinta ed il 59enne ha fatto ritorno in Val del Riso.

