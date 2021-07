Calendari serie A: Atalanta a San Siro contro l’Inter il 26 settembre alla sesta giornata Dalle 18.30 in diretta su Dazn la composizione del calendario. La prima giornata sarà il 21 e 22 agosto. Nerazzurri contro il Torino in trasferta.

Questa la prima giornata della serie A edizione 2021-2022 ( che sarà anche la 20esima di ritorno) al via nel weekend del 21-22 agosto: Torino - Atalanta; Bologna - Salernitana; Cagliari - Spezia; Empoli - Lazio; Verona - Sassuolo, Inter - Genoa; Napoli - Venezia; Roma - Fiorentina; Sampdoria - Milan; Udinese - Juventus.

Nella seconda giornata l’Atalanta affronterà in casa la Fiorentina. il 29 agosto.

Terza giornata 12.09.21: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Verona, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Milan-Lazio, Napoli-Juve, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Inter, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana.

Alla quarta giornata il 19 settembre Salernitana-Atalanta.

La quinta si giocherà il 22 settembre: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Genoa, Cagliari-Empoli, Fiorentina-Inter, Milan-Venezia, Roma-Udinese, Salernitana-Hellas Verona, Sampdoria-Napoli, Spezia-Juve e Torino-Lazio.

La sesta si giocherà il 26 settembre: Inter-Atalanta, Empoli-Bologna, Genoa-Hellas Verona, Juventus-Sampdoria, Lazio-Roma, Napoli-Cagliari, Sassuolo-Salernitana, Spezia-Milan, Udinese-Fiorentina e Venezia-Torino

Atalanta-Milan alla settima giornata che si giocherà il 3 ottobre con Bologna-Lazio, Cagliari-Venezia, Fiorentina-Napoli, Hellas Verona-Spezia, Roma-Empoli, Salernitana-Genoa, Sampdoria-Udinese, Sassuolo-Inter e Torino-Juve.

Ottava giornata il 17 ottobre: Cagliari-Sampdoria, Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Juventus-Roma, Lazio-Inter, Milan-Hellas Verona, Napoli-Torino, Spezia-Salernitana, Udinese-Bologna, Venezia-Fiorentina.

Nona giornata il 24 ottobre: Atalanta-Udinese, Bologna-Milan, Fiorentina-Cagliari, Hellas Verona-Lazio, Inter-Juventus, Roma-Napoli, Salernitana-Empoli, Sampdoria-Spezia, Sassuolo-Venezia e Torino-Genoa.

Si giocherà il 27 ottobre la decima giornata: Sampdoria-Atalanta; Cagliari-Roma, Empoli-Inter, Juventus-Sassuolo, Lazio-Fiorentina, Milan-Torino, Napoli-Bologna, Spezia-Genoa, Udinese-Hellas Verona e Venezia-Salernitana.

Si giocherà il 31 ottobre l’11esinma giornata: Atalanta-Lazio, Bologna-Cagliari, Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia, Hellas Verona-Juventus, Inter-Udinese, Roma-Milan, Salernitana-Napoli, Sassuolo-Empoli e Torino-Sampdoria.

Si giocherà il 7 novembre la dodicesima giornata: Cagliari-Atalanta, Empoli-Genoa, Juventus-Fiorentina, Lazio-Salernitana, Milan-Inter, Napoli-Hellas Verona, Sampdoria-Bologna, Spezia-Torino, Udinese-Sassuolo e Venezia-Roma

Si giocherà il 21 novembre la 13esima giornata: Atalanta-Spezia, Bologna-Venezia, Fiorentina-Milan, Genoa-Roma, Hellas Verona-Empoli, Inter-Napoli, Lazio-Juventus, Salernitana-Sampdoria, Sassuolo-Cagliari e Torino-Udinese.

Si giocherà il 28 novembre la 14 esima: Juventus-Atalanta; Cagliari-Salernitana, Empoli-Fiorentina, , Milan-Sassuolo, Napoli-Lazio, Roma-Torino, Sampdoria-Hellas Verona, Spezia-Bologna, Udinese-Genoa e Venezia-Inter

La 15.esima giornata si giocherà il 1° dicembre : Atalanta-Venezia, Bologna-Roma, Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Milan, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Spezia, Lazio-Udinese, Salernitana-Juventus, Sassuolo-Napoli e Torino-Empoli.

La sedicesima si giocherà il 5 dicembre: Napoli-Atalanta, Bologna-Fiorentina, Cagliari-Torino, Empoli-Udinese, Juventus-Genoa, Milan-Salernitana, Roma-Inter, Sampdoria-Lazio, Spezia-Sassuolo e Venezia-Hellas Verona.

La diciassettesima giornata si giocherà il 12 dicembre: Hellas Verona-Atalanta, Fiorentina-Salernitana, Genoa-Sampdoria, Inter-Cagliari, Napoli-Empoli, Roma-Spezia, Sassuolo-Lazio, Torino-Bologna, Udinese-Milan e Venezia-Juventus.

La diciottesima si giocherà il 19 dicembre: Atalanta-Roma, Bologna-Juventus, Cagliari-Udinese, Fiorentina-Sassuolo, Lazio-Genoa, Milan-Napoli, Salernitana-Inter, Sampdoria-Venezia, Spezia-Empoli e Torino-Hellas Verona.

Si giocherà il 22 dicembre l’ultima giornata d’andata: Genoa-Atalanta, Empoli-Milan, , Hellas Verona-Fiorentina, Inter-Torino, Juventus-Cagliari, Napoli-Spezia, Roma-Sampdoria, Sassuolo-Bologna, Udinese-Salernitana e Venezia-Lazio.

«Il 22 agosto vogliamo vedere gli stadi pieni col Green Pass, in modo che sia anche incentivo alle vaccinazioni». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, intervenuto durante il sorteggio del calendario 2021/22. «Il calcio è un volano importante sia da un punto di vista economico che sociale - ha aggiunto -. Abbiamo una responsabilità sportiva e sociale. La richiesta di avere il 100% di tifosi negli stadi è fondamentale sia come sostenibilità economico-finanziario del sistema sia come messa in sicurezza del sistema».

