Centinaia di bici rubate trovate su un tetto

A Milano centro di ricettazione lombardo Centinaia di biciclette rubate sul tetto di un capannone dismesso a Milano, al confine con Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni.

Sembra proprio essere un centro di ricettazione di livello regionale quello scoperto da un elicottero delle forze dell’ordine in servizio nei cieli del capoluogo. Gli agenti della Polizia locale inviati sul posto hanno scoperto oltre 400 biciclette rubate, probabilmente messe lì in attesa di rivenderle sui mercati europei. Si va da due ruote di scarso valore e mountain bike da centinaia di euro. Nei prossimi giorni le biciclette verranno fotografate e gli scatti saranno poi pubblicati sulla pagina Facebook della Polizia locale per cercare di risalire ai proprietari.

