Cinque giorni di quarantena e tampone per chi arriva dalla Gran Bretagna - Tutte le info L’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che prevede una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna, entra in vigore da lunedì 21 giugno. L’ordinanza prevede al contempo l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde, oltre che il prolungamento delle misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka.

L’ordinanza di Speranza - varata in risposta dell’allerta crescente diffusa dalle medesime autorità britanniche sul rimbalzo di contagi alimentato dalla variante Delta importata dall’India, malgrado i risultati sempre più incoraggianti sull’efficacia dei vaccini almeno contro i rischi di ricovero in ospedale - scatterà da lunedì. Esentando quindi dall’obbligo dell’autoisolamento i tifosi del Galles attesi nel weekend a Roma per la sfida con l’Italia nell’ambito dei campionati europei di calcio a dispetto delle sollecitazioni del loro governo: visto che viaggiare dal Regno per turismo verso tutte le destinazioni del mondo non inserite in una mini lista verde che ad oggi in Europa include solo Islanda e Gibilterra resta per ora non raccomandato. Ma vale - e varrà fino al 30 luglio, salvo modifiche del quadro - per chiunque prevedeva di partire verso il Bel Paese dal 21 giugno. Connazionali compresi.

Cinque giorni di quarantena e obbligo di tampone sono quindi per chi viene in Italia dalla Gran Bretagna. L’ordinanza vuole contrastare la variante Delta che giovedì nel Regno Unito ha provocato il picco di casi negli ultimi quattro mesi, 11mila in un giorno. Consentito l’ingresso da Ue, Usa, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde. Prolungate le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka. Allerta in Russia: il sindaco di Mosca Sobyanin ha dichiarato che l’89,3% dei malati di Covid della capitale presenta la variante Delta.

