Clusone abbraccia quattromila alpini

Domenica l’adunata delle Penne nere Nella cittadina seriana l’8 settembre ci sarà la 36ª Adunata sezionale degli alpini di Bergamo (278 gruppi). Il motto di questa edizione è: «...Nella storia, con la storia, per la storia...».

Clusone si sta preparando alla 36ª Adunata sezionale degli alpini di Bergamo: ai balconi, alle finestre, nei negozi stanno comparendo i Tricolori che accoglieranno, domenica 8 settembre, quattromila Penne nere orobiche per l’importante manifestazione, che coinvolge tutta la provincia con i suoi 278 gruppi. «...Nella storia, con la storia, per la storia...» è il motto di questa adunata. La festa è già iniziata settimana scorsa con una delle iniziative, fiore all’occhiello della sezione Ana. Giovedì ha infatti preso il via il campo scuola, uno dei quasi venti organizzati dalla sezione in collaborazione con i gruppi, che coinvolge ormai ogni anno almeno un migliaio di ragazzi. Per Songavazzo è stata la prima esperienza; fino a domenica scorsa 24 giovani, tra cui sei ragazze, tra i 13 e 16 anni hanno vissuto l’esperienza di un campo tendato, con incontri dedicati a protezione civile, orienteering, arrampicata, escursionismo.

