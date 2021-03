Clusone, inaugurato il centro vaccinale

Via con gli over 80, la prima è Erminia di 92 anni È stato inaugurato lunedì 22 marzo nel Palazzetto del centro sportivo di Clusone il nuovo hub vaccinale per la Valle Seriana e Val di Scalve.

Tra i testimonial anche la campionessa di snowboard cross Michela Moioli. Erminia Suardi di 92 anni di Bianzano è la prima over 80 ad aver ricevuto la prima dose di vaccino dopo i discorsi di rito della autorità presenti.

Lunedì saranno effettuati 288 vaccini riservati agli over 80, ai quali sarà inoculato Moderna, ma a regime la struttura potrà contare su dieci linee con un potenziale fino a 1.500 vaccinati al giorno.

Il centro vaccinale sarà operativo ogni giorno per 12 ore al dì, 7 giorni su 7. Grande parcheggio esterno, ampi spazi per gestire grandi numeri.



Importante il contributo dell’Accademia dello sport e della solidarietà che ha fornito il materiale (200 sedie, 10 poltrone, 20 box vaccinali per le 10 linee e relative pareti divisorie) per allestire l’hub, anche grazie al contributo della Cpz Spa di Marzio Carrara.

