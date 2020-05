Bergamo: 12.906 positivi, +72 in 24 ore

Lombardia, ancora 285 contagi da Covid In tutta Italia i nuovi contagi registrati sono stati 531. Non pervenuto per il momento il dato dei decessi in Lombardia.

Sono 229.858 i contagiati totali per il coronavirus in Italia registrati nella giornata di domenica 24 maggio, 531 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Ieri l’incremento nazionale era stato di 669. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Dei 531 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 285 nuovi positivi (il 53,6% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 43 casi in Piemonte, 45 in Emilia Romagna, di 17 in Veneto, di 15 in Toscana, di 53 in Liguria e di 20 nel Lazio.

Sono 50 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, escludendo per il numero di morti in Lombardia nello stesso arco temporale non ancora pervenuti. I morti salgono così a 32.785, escludendo il dato della Lombardia non ancora pervenuto. Ieri l’aumento complessivo era stato di 130 vittime.

Sono 197 in Lombardia i pazienti ancora ricoverati in terapia intensiva, -2 su ieri, e 4.017 quelli ricoverati in reparto, -9 su ieri. I guariti dimessi sono 301 in più di ieri per un totale di 45.656. Gli attualmente positivi sono 25.614 (-16). I tamponi eseguiti 11.457. A Milano e provincia il numero dei nuovi contagiati è arrivato a 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città. Nuovi positivi a Bergamo 72, a Brescia 59 e solo 3 a Lodi. In Bergamasca i positivi sono in totale 12.906.

