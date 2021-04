Coronavirus, in Italia 14.320 nuovi casi con oltre 330 mila test. Le vittime sono 288 I dati nazionali delle ultime 24 ore nel report di giovedì 29 aprile. Il tasso di positività è del 4,3%.

Sono 14.320 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Sono invece 288 le vittime in un giorno (ieri 344). Con i test positivi delle ultime 24 ore l’Italia ha superato i 4 milioni di casi individuati. Sono per la precisione 4.009.208. Con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l’Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati. Sono per la precisione 4.009.208.

Sono 330.075 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 336.336 . Il tasso di positività è del 4,3% (+0,3% rispetto a ieri, quando era stato del 4%). Sono 2.640 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 129 (ieri 168 ). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 19.351 persone, in calo di 509 rispetto a ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA