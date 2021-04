Coronavirus, in Italia 18.938 nuovi casi. Quasi 363 mila test, positività al 5,2% I dati nazionali nel report di venerdì 9 aprile. Il livello di occupazione nelle terapie intensive si sta stabilizzando intorno al 41%.

Sono 18.938 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute nel report di venerdì 9 aprile. Giovedì erano stati 17.221. Sono invece 718 le vittime registrate, un numero molto elevato, sul quale è arrivata subito una precisazione durante la conferenza stampa sul monitoraggio settimanale: il dato include anche 258 decessi che non erano stati trasmessi dalla Sicilia nei giorni scorsi, il bilancio delle sole ultime 24 ore è quindi di 460 decessi.

Sono 362.973 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 362.162. Il tasso di positività del 5,2% (ieri era al 4,7%, quindi è salito dello 0,5). Sono 3.603 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 60 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 192 (ieri 259). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.146 persone, 705 in meno rispetto a ieri.

Il livello di occupazione nelle terapie intensive «si sta stabilizzando intorno al 41% e siamo quindi arrivati sostanzialmente ad un plateau, così come per le aree mediche. In generale prima si muove Rt, poi incidenza e ricoveri e per ultimi si muovono i dati sulla mortalità. Quindi ci attendiamo che inizino a decrescere anche i decessi». Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia organizzata dal ministero della Salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA