Tamponi in una foto d’archivio (Foto by Ansa)

Coronavirus in Italia, 67.152 nuovi casi e 334 vittime. Tasso di positività al 10,1% I dati delle ultime 24 ore nel report di venerdì 11 febbraio emesso dal ministero della Salute.

Sono 67.152 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute nel report di venerdì 11 febbraio. Ieri erano stati 75.861. Le vittime sono invece 334, mentre ieri erano state 325. Sono 663.786 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri erano stati 683.715. Il tasso di positività è al 10,1%, in calo rispetto all’11,1% di ieri. Sono invece 1.265 i pazienti in terapia intensiva, 57 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.824, ovvero 530 in meno rispetto a ieri. Un italiano su sei ha avuto il Covid: dall’inizio della pandemia, due anni fa, sono infatti 10.089.429 i guariti. Nelle ultime 24 l’incremento è stato di 129.293.

© RIPRODUZIONE RISERVATA