Covid-19, un assessore regionale positivo

Tamponi per tutta la Giunta del Pirellone L’annuncio dell’assessore al Welfare dopo la notizia della positività al coronavirus del collega Alessandro Mattinzoli, titolare dello Sviluppo sostenibile. Tutta la Giunta sottoposta al test.

«Oggi con il collega Pietro Foroni avremmo dovuto essere a Lodi, a Codogno, poi a Cremona a portare la nostra vicinanza a tutti gli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro straordinario ed encomiabile, molto faticoso, in questi presidi sanitari. Purtroppo nelle prime ore di questa mattina, solo pochi minuti fa, abbiamo avuto notizia che il nostro collega, l’assessore regionale allo Sviluppo sostenibile Alessandro Mattinzoli, è risultato positivo». Così, in un video, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha annunciato il rinvio della visita nel Basso Lodigiano prevista per oggi, lunedì 2 marzo 2020.

«Come previsto dai nostri protocolli, quindi, i membri della giunta devono sottoporsi al tampone per verificare positività o negatività - spiega Gallera -. Per questo motivo, abbiamo rinviato la nostra visita che, se come pensiamo e auspichiamo i nostri tamponi risulteranno negativi, faremo nei prossimi giorni».

