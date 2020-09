Covid: due senatori M5s positivi

Si fermano i lavori a Palazzo Madama I due non avrebbero partecipato all’assemblea congiunta dei parlamentari M5s. Sospesi i lavori parlamentari, forse anche per giovedì 1 ottobre.

Due senatori del gruppo M5S sono risultati positivi al Covid-19: come da protocollo tutti i membri del gruppo pentastellato si stanno sottoponendo a tampone naso-faringeo. Saltano intanto le sedute delle commissioni del Senato convocate oggi, mercoledì 30 settembre. Si tratta di una misura precauzionale.

Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, la sospensione potrebbe estendersi anche a domani. In questa settimana non sono previste sedute in Aula ma solo nelle commissioni. In particolare, sono state annullate tutte le commissioni, la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato prevista alle 12 e il Consiglio di presidenza in programma nel pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA