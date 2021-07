Covid, focolaio in Puglia: dei bergamaschi fra i vacanzieri. Ats: tracciamento e controlli Da Manfredonia, Puglia, la rete del contact tracing ora attraversa tutta Italia. Anche la Lombardia, e anche in Bergamasca.

È la conseguenza del focolaio scoppiato in un villaggio sul Gargano che ha ospitato giovani di tutta Italia: 34 gli studenti finora positivi (tutti in buone condizioni), almeno 40 le persone in quarantena solo nel Milanese. C’erano anche dei bergamaschi. Dall’Ats non sono arrivate dichiarazioni, anche se partiranno controlli e tracciamenti. Il virus, comunque, continua a circolare tra i giovani: in Lombardia sono i ragazzi tra i 19 e i 24 anni quelli in cui l’incidenza è più elevata.

