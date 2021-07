Covid, il bollettino in Italia: 5.696 positivi, 15 le vittime in 24 ore I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.330.739, mentre oggi i morti hanno superato i 128mila (128.010).

Sono 5.696 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute resi noti nel pomeriggio di mercoledì 28 luglio. Ieri erano stati 4.552. Sono invece 15 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24. Sono invece 248.472 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 241.890. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto al 1,9% di ieri.

Sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.685, 74 in più rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.330.739, mentre oggi i morti hanno superato i 128mila (128.010). I dimessi e i guariti sono invece 4.128.568, con un incremento di 1.827 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 74.161, con un incremento di 3.851 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 71.328.389 le dosi di vaccino distribuite ad oggi alle regioni. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del governo, sono state caricate nel pomeriggio oltre due milioni di dosi, con Pfizer che si avvicina a quota 50 milioni. Al momento le regioni hanno somministrato in totale 66.694.614 vaccini, pari al 93,5% del totale. Sono 31.177.060 gli italiani completamente vaccinati.

