Covid, in Italia 11.705 positivi

Aumentano i decessi: sono 69 Ancora in aumento i casi di Covid in Italia: sono 11.705 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute fornito nel pomeriggio di domenica 18 ottobre.

Rispetto a sabato 17 ottobre, quando si era sfiorata quasi qota 11 mila (10.925), sono 780 in più. I decessi sono stati 69, in aumento rispetto ai 47 di sabato. I tamponi sono stati 146 mila, in calo di circa 20 mila rispetto a sabato.

Il totale dei dimessi/guariti, a domenica 18 ottobre, è di 251.461 (+2.334), mentre gli attuali positivi sono 118.356 (+1.421). Inoltre sono 7.131 (+514) i ricoverati con sintomi, 750 (+45) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 118.356 persone.





La Lombardia si conferma la regione dove, nelle ultime 24 ore, è stato registrato il maggior numero di nuovi casi (2.975), seguita da Campania (1.376) e Lazio (1.198)

La Lombardia infatti si avvicina a quota 3 mila contagi in più in 24 ore (2.975) con il Piemonte (1.123), la Campania (1.376)e il Lazio (1.198, ma con circa 200 dei giorni scorsi) che registrano un aumento di oltre mille casi da sabato. Secondo i dati del Ministero della Salute, aumento forte anche in Toscana (906) e in Veneto (800). La regione con minore incremento di contagi è il Molise con 27 e la Basilicata con 48.

