Covid in Italia: 141.262 i nuovi contagi, 111 vittime Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697.

Continua la galoppata dei nuovi casi di Covid in Italia. Le vittime, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 111, mentre venerdì erano state 155. Da inizio pandemia le vittime sono in totale 137.513. I dimessi/guariti sono 5.107.729.



Il tasso di positività sale al 13% dall’11,8%, sono oltre un milione i positivi con un’impennata degli under 12 anni e tra i 16enni e i 19enni.

