Covid, in Italia 2.407 nuovi casi e 44 vittime. Positività all’1,9% I dati del ministero della Salute nel report di lunedì 20 settembre.

Sono 2.407 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute nel report di lunedì 20 settembre. Ieri erano stati 3.838. Sono invece 44 le vittime in un giorno, ieri erano state 26. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 122.441, ieri erano stati 263.571. Il tasso di positività è all’1,9%, in aumento rispetto all’1,4% di ieri.

In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid: sono 523, con un calo di 7 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 21. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.982, con un aumento di 53 rispetto a ieri.

Nel primo giorno utile sono 3.191 gli italiani ai quali è stata somministrata la dose aggiuntiva di vaccino anti Covid, destinata ai soggetti immunocompromessi, trapiantati e malati oncologici con determinate specificità. In totale si tratta di circa tre milioni di persone. Il dato emerge dal sito della struttura del commissario Francesco Figliuolo. Le persone immunizzate hanno intanto raggiunto quota 41.076.003, pari al 69,3% della popolazione complessiva.

