Covid in Italia: 3.804 positivi, 51 le vittime Sono 3.804 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute diffusi giovedì 30 settembre. Mercoledì erano stati 3.212. Sono invece 51 le vittime in un giorno (mercoledì erano state 63).

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 94.308, con un calo di 1.671 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.669.355, i morti 130.921. I dimessi e i guariti sono invece 4.447.126, con un incremento di 5.714 rispetto a mercoledì.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, nei reparti ordinari sono ricoverati 3.198 (-119), 440 (-10) sono i pazienti in cura nelle terapie intensive con 26 nuovi ingressi. In 90.670 si trovano in isolamento domiciliare.

La Sicilia torna ad essere la regione prima per nuovi casi con 500 nuovi contagi, seguita da Veneto (472) e Lombardia (401).

