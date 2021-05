Covid in Italia: 5.741 positivi, 164 le vittime Sono 5.741 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Mercoledì 19 maggio erano stati 5.506 . Sono invece 164 le vittime in un giorno, mentre mercoledì erano state 149.

Lieve incremento dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il bollettino del Ministero della Salute di giovedì 20 maggio indica in 5.741 i nuovi positivi rispetto ai 5.506 del 19 maggio, ciò però a fronte di un numero inferiore dei tamponi processati, 251.037, che fa aumentare lievemente il tasso di positività al 2,19%. Leggero incremento pure per i decessi, 164 (+15).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.178.261, i morti 124.810. I dimessi ed i guariti sono 3.753.965, con un incremento di 12.816 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 299.486, in calo di 7.244 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 287.559 persone (-6.510 rispetto a mercoledì 19 maggio).

I guariti sono 12.816, mentre gli attuali positivi calano di 7.244 con un numero complessivo che scende a 299.486. Si consolida il calo dei ricoverati nei reparti ordinari, con 10.383 degenti che equivale ad una flessione pari a 635 pazienti. La discesa si consolida pure nelle terapie intensive, con 1.544 ricoverati (-99) con 69 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 287.559 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (1.003) e che torna sopra quota 1000, seguita da Campania (649) e Lazio (558).

