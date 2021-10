Covid, in Italia cala il tasso di positività (0,79%), ma crescono i decessi: +15 I dati forniti dal Ministero e relativi alle ultime 24 ore.

Crescono, come accade ogni martedì, i contagi Covid in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 2.494 contro i 1.516 dell’11 ottobre, ma con un numero di tamponi quasi triplo, 315.285, e che produce un tasso di positività in discesa allo 0,79%.

In crescita i decessi, 49 (+15), i guariti nelle ultime 24 ore sono 3.997 e gli attualmente positivi toccano quota 82.546 in calo di 1.560.

© RIPRODUZIONE RISERVATA