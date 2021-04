Covid in Italia, il report del 4 aprile: 18.025 nuovi casi, quasi 251 mila tamponi. Le vittime sono 326 I dati nazionali nel report di domenica 4 aprile del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 7,18%

Sono 18.025 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute nel report di domenica 4 aprile. Sabato erano stati 21.261 i nuovi casi registrati sul territorio nazionale. Sono invece 326 le vittime in un giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 250.933 tamponi molecolari e antigenici, ieri i test erano stati 359.214. Il tasso di positività è al 7,18%, ieri era al 5,9%. Leggero calo per i pazienti in terapia intensiva (-11, per un totale di 3.703) e negli altri reparti (-57, per un totale di 28.432). Le persone guarite/dimesse sono 13.511 per un totale di 2.988.199.

