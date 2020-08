Covid, oltre 22 milioni di casi nel mondo

Germania: 1.510 contagi in 24 ore I decessi legati al Covid-19 sono quasi 780 mila. In Germania il numero più alto di contagi da tre mesi a questa parte. Francia: mascherine obbligatorie in tutti l luoghi di lavoro.

I contagi da coronavirus nel mondo hanno superato la soglia dei 22 milioni, secondo il conteggio dell’università americana Johns Hopkins. I decessi totali legati al Covid-19 sono quasi 780 mila.

In Germania sono 1510 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nel giro di 24 ore, ha riferito il Robert Koch Institut, sottolineando che si tratta del numero più alto da tre mesi a questa parte. Dall’inizio della pandemia, nel paese di Angela Merkel, sono stati segnalati 226.914 positivi al Covid e le vittime sono state

Nel frattempo la Francia dispone la mascherina obbligatoria in tutti gli uffici, le aziende, i posti di lavoro, compresi gli open space: lo ha annunciato la ministra del Lavoro, Elisabeth Borne. «È necessario rendere sistematico l’uso della mascherina in tutti gli spazi di lavoro che sono al chiuso e condivisi», ha detto la Borne, facendo l’esempio delle «sale di riunione, corridoi, spogliatoi, open space». L’uso di protezioni di plexiglas non esclude dall’obbligo di usare le mascherine, ha precisato la ministra, ricordando che il protocollo attuale impone la mascherina unicamente quando non sia rispettato l’obbligo di distanziamento di un metro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA