Covid, varato il decreto: dal Green pass alle mascherine all’aperto, le nuove misure Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio da Covid nelle festività. Il video della conferenza stampa del ministro Speranza con Silvio Brusaferro e Franco Locatelli. Articolo in aggiornamento.

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio da Covid nelle festività . Divieto di eventi all’aperto fino al 31 dicembre, durata ridotta a 6 mesi del Green pass e l’obbligo in tutta Italia delle mascherine all’aperto e dell’uso di Ffp2 ad eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto. Sono queste alcune delle nuove misure di contrasto al Covid alla luce della variante Omicron. Al termine del Consiglio dei ministri il ministro della Salute Speranza, il coordinatore del Cts Locatelli e il portavoce del Cts Brusaferro intervengono in una conferenza stampa nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio .

«Mascherine obbligatorie anche all’aperto e ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasporto locale, cinema e stadi. Divieto di cibi e bevande nei cinema» . Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del Cdm spiegando che in questa fase hanno una grandissima importanza . In arrivo domani con il via libera dell’Aifa il richiamo da 5 a 4 mesi della terza dose, ha aggiunto il ministro.

Fino al 31 gennaio prossimo le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse , ha detto il ministro .

«L’incidenza è a 352, in netta crescita occupazione posti letto sopra il 10% e 13% con una crescita lenta e continua. C’è il segnale che l’Rt resterà sopra 1» . Così il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa.

Qui sotto il video della diretta streaming.

Ecco le misure contenute nella bozza.

Slitta l’obbligo vaccini nella Pa - Dalla riduzione della durata del Green pass, alla proroga della somministrazione dei vaccini in farmacia. Sono 10 gli articoli che compongono la bozza del decreto legge “Festività”, contenente nuove misure per contenere il contagio da Covid. Nella bozza, che l’Ansa ha potuto visionare, non compare la previsione dell’obbligo di vaccini nella Pubblica amministrazione.

Green pass durerà sei mesi dal 1° febbraio - Il Green pass dovrebbe durare sei mesi dal primo febbraio. Il tempo di durata del Green pass dunque passerà dagli attuali nove ai sei mesi.

Mascherina Ffp2 in cinema, eventi sport, mezzi di trasporto - Viene previsto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca e viene introdotto l’obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche TPL.

Fino a 31/1 Super Green pass ristoranti anche al banco - Fino al 31.01 si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato (2G solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre, si vieta il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Super Green pass anche per musei e palestre - Dal 30 dicembre l’accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò sarà consentito solo a chi ha il super green pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti. E’ quanto prevede l’articolo 7 della bozza del decreto che introduce le misure per le festività. Dall’obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale

Riduzione tempi per terza dose da 5 a 4 mesi - Con ordinanza del ministro della salute il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Si attende però sul punto un approfondimento tecnico, che coinvolgerebbe anche l’Aifa.

Feste all’aperto vietate fino al 31 gennaio - Fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. E’ uno dei punti sui quali si sarebbe trovato un accordo nella cabina di regia anche con l’obiettivo di uniformare le misure in tutta Italia visto che alcune regioni e sindaci si erano già mossi in questa direzione

Per feste e discoteche a Capodanno 3/a dose o tampone - Dal 30 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, “l’accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi o feste comunque denominate, aperti al pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario”. Lo si legge nella bozza del dl Festività. L’accesso è consentito anche a chi abbia fatto due dosi di vaccino o sia guarito dal Covid e presenti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare. Discoteche sul piede di guerra: “Così non apriamo a Capodanno”

Controlli con tamponi in porti, aeroporti, frontiere - Per contenere il Covid “gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera” effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso in Italia. Lo prevede la bozza del decreto per le festività. In caso di esito positivo al viaggiatore “si applica la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i Covid Hotel, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario”.

Per l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali , socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, sarà necessario avere la terza dose di vaccino fatta o due dosi di vaccino e un tampone antigenico rapido o molecolare.

Per «assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole» , il ministero della Difesa «assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test» per la ricerca del Covid e nelle operazioni di «analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari» presenti sul territorio. È quanto prevede la bozza del decreto in discussione in Consiglio dei ministri nel quale è prevista una spesa di 9 milioni «per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività» per il 2022.

