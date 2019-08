Crisi di governo, terminate le consultazioni

Alle 20 la parola al presidente Mattarella Giornata di consultazioni al Quirinale: il Capo dello Stato scioglierà la riserva sul futuro del Paese tra un paio d’ore. La giornata politica.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concluso intorno alle 18 di giovedì 22 agosto le consultazioni al Quirinale. «Il presidente rifletterà un paio d’ore e dopo, verso le otto, verrà a incontravi» ha dichiarato il portavoce del Colle, Giovanni Grasso, parlando ai giornalisti. Sergio Mattarella ha fatto sapere che la crisi deve essere breve e che i 5 Stelle devono essere chiari sull’accordo con il Pd.

Oggi è andata in scena la seconda giornata di consultazioni da parte del Capo dello Stato a seguito della crisi di governo e delle dimissioni presentate dal premier Giuseppe Conte. Il Colle ha incontrato in mattinata i gruppi di Fratelli d’Italia, Partito democratico, Forza Italia e nel pomeriggio quelli di Lega e infine il Movimento 5 Stelle.

La delegazione dei 5 Stelle, guidata da Luigi Di Maio: «Il voto non può essere una fuga dalle promesse fatte – ha dichiarato Di Maio al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica –. Abbiamo perso consenso, ma il coraggio non è di chi scappa, ma di chi prova a cambiare le cose. Il M5s è il primo partito in Parlamento e i cittadini ci hanno votato per cambiare il Paese non assecondare i capricci. Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani». Ha poi informato Mattarella di 10 obiettivi prioritari per i 5 Stelle tra cui il taglio dei parlamentari e una manovra equa.

«Per noi non sarà scelta facile...» ha dichiarato Nicola Zingaretti, segretario del Pd dopo l’incontro con al Quirinale. «Abbiamo espresso al Capo dello Stato la nostra disponibilità a verificare l’esistenza di una diversa maggioranza nel segno della discontinuità. Ma per noi non sarà facile perché una grande distanza politica ci separa da altre forze politiche, in particolare dal Movimento cinque stelle...». Il Partito democratico ha posto a sua volta dei paletti con cinque priorità per i dem da portare avanti nel caso di una maggioranza.

Il colloquio tra Mattarella e la delegazione parlamentare della Lega è durato circa 45 minuti. Per Matteo Salvini la soluzione migliore resta il voto e ha chiesto di non perdere tempo: «Oggi la via maestra non possono essere giochi di palazzo, un governo contro, ma sono e dovrebbero essere le elezioni. La sovranità appartiene al popolo, chi meglio degli imprenditori, agricoltori pensionati e studenti può decidere a chi affidare le sorti del Paese». Salvini, però, ha anche riaperto ai 5 stelle: «Se vogliono far ripartire il governo e il Paese noi ci siamo».

Non resta dunque che attendere le 20 per capire come si orienterà in questo difficile momento della vita politica italiana il presidente della Repubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA