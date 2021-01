Dall’Ema via libera al vaccino Moderna

In Italia dalla prossima settimana L’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera, dopo quello di Pfizer-Biontech. Immediato anche il sì alla commercializzazione da parte della Commissione Ue.

Il 7 gennaio la riunione dell’Aifa per il via libera all’utilizzo in Italia, dove le prime dosi dovrebbero arrivare già la prossima settimana (1,3 milioni previste complessivamente in tre mesi) e saranno distribuite con mezzi militari.

Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in Italia 1 milione e 300mila dosi, con cadenza settimanale: 100mila a gennaio, 600mila a febbraio e 600mila a marzo.

Il Piano prevede lo stoccaggio delle dosi di Moderna nell’hub nazionale di Pratica di Mare e il trasporto nei vari centri di somministrazione con i mezzi militari. Il vaccino Pfizer Biontech continuerà ad essere consegnato, invece, dalla casa farmaceutica come stabilito. La Difesa era stata precedentemente coinvolta solo per la distribuzione delle 9.750 dosi Pfizer in Italia in occasione del V-Day, che si è svolto in tutta Europa.

Il vaccino Moderna viene somministrato come due iniezioni nel braccio, a 28 giorni di distanza. «La sfida è ancora dura, ma quello di oggi è un altro importante passo avanti contro il virus», commenta il ministro della Salute, Roberto Speranza.

