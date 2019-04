Escursioni alla diga del Gleno

Strada chiusa, ci sono le navette Per accompagnare i turisti che vogliono raggiungere uno dei luoghi simbolo di Vilminore di Scalve l’amministrazione ha attivato un servizio di bus già da sabato 20 aprile.

Una nuova stagione di escursioni è alle porte e il Comune di Vilminore di Scalve ha scelto, come da tre anni a questa parte, di vietare alle auto l’accesso alla strada che sale verso Pianezza, frazione dove inizia il sentiero che porta alla diga del Gleno. Per accompagnare i turisti che vogliono raggiungere uno dei luoghi simbolo del paese scalvino, l’amministrazione ha attivato un servizio di bus navetta che, dalle 7 alle 19,30, dal centro di Vilminore fa la spola con l’imbocco del sentiero. Chiusura della strada e bus navetta quest’anno inizieranno in occasione della Pasqua, già da sabato 20 aprile.

