Fondo per l’acquisto di vaccini

4 miliardi per sanità, medici e infermieri «Investiamo per un Servizio Sanitario Nazionale efficace»: manovra da 5 miliardi per far fronte all’emergenza Covid.

«Via libera dal Consiglio dei ministri alla legge di Bilancio, che prevede 4 miliardi per la Sanità. Riconfermati per il 2021 i 30 mila fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, che durante il periodo più grave dell’emergenza hanno sostenuto sforzi enormi». Lo dichiarano i deputati e le deputate del Movimento 5 Stelle della commissione Affari Sociali e Sanità della Camera.

«Si introduce anche un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza Covid-19 e viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale. Tutto questo dimostra il grande sforzo che governo e Parlamento stanno facendo per sostenere il nostro Servizio sanitario nazionale, e dimostra anche che la strada che abbiamo intrapreso, ovvero quella degli investimenti, è l’unica possibile ed efficace, per garantire a tutti i cittadini il diritto alla Salute».

