Fontana: «I contagi crescono, ma non i ricoveri». Incognita su zona gialla in Lombardia Il presidente della Regione Lombardia: «Dovremo aspettare giovedì i dati, per capire se passeremo in “zona gialla” o se rimarremo in “zona bianca”».

«Un anno fa la situazione era molto più drammatica: eravamo in “zona rossa” e gli ospedali erano sotto una pressione indicibile, oggi invece è molto diversa: i contagi salgono ma non i ricoveri». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a SkyTg24 nella mattinata di martedì 21 dicembre. «Sia per quanto riguarda i ricoveri all’interno delle terapie ordinarie sia, per quanto riguarda i ricoveri nelle intensive, si rileva una crescita dei numeri ma la situazione è sotto controllo», ha spiegato Fontana, illustrando poi i numeri: «Riguardo ai ricoveri in terapia intensiva abbiamo da poco raggiunto la soglia del 10%, mentre per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari siamo al 12%». Quindi, ha rilevato il governatore lombardo, «dovremo aspettare giovedì (23 dicembre ndr) i dati, per capire se passeremo in “zona gialla” o se rimarremo in “zona bianca”». I dati, ha ribadito Fontana, «dicono che sicuramente il numero di contagi sta crescendo ma non sta crescendo in egual misura il numero dei ricoveri terapia intensiva e dei ricoveri ordinari negli ospedali, evidentemente la vaccinazione ha contribuito in maniera sostanziale ad abbassare la gravità delle infezioni».

In Lombardia mediamente tra i positivi giornalieri al Covid «le persone non vaccinate sono superiori al 40%» ha chiarito Fontana. «Purtroppo ci sono ancora tanti cittadini che non sono stati coperti dalla vaccinazione», ha aggiunto Fontana, precisando che «i non vaccinati in Lombardia sono circa 1,2 milioni e coloro che non hanno ancora fatta la terza dose, di cui sono in attesa, sono attorno ai 4,5 milioni di persone».

Il presidente della Regione Lombardia ha anche insistito sul fatto che l’obbligo della mascherina all’aperto «non è misura così determinante proprio perché c’è gente che rispetta le regole e, appena c’è un assembramento, indossa la mascherina», non prevista invece «quando si cammina per strada da soli». «Se vogliamo mantenere questo livello di libertà», continua Fontana, «credo che valga la pena, piuttosto, insistere su una maggior precauzione da parte dei cittadini» su misure come distanziamento e disinfezione delle mani, e poi conclude, «aspetteremo giovedì, quando il governo sembra che prenderà ulteriori provvedimenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA