Giovane stroncata dalla meningite

Muore a 19 anni studentessa di Villongo La tragedia nella prima mattinata di martedì 3 dicembre: la ragazza ha iniziato a sentirsi male nel pomeriggio di ieri in università a Brescia.

Una giovane studentessa di 19 anni di Villongo è morta nella prima mattinata di martedì 3 dicembre colpita da meningite. La ragazza era in università a Brescia, alla Cattolica, quando nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre ha iniziato a sentirsi poco bene. Un amico l’ha accompagnata al Pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Brescia dove è stata ricoverata con la febbre alta. In un primo momento le sue condizioni non sembravano gravi poi nella notte la situazione è precipitata e la giovane si è spenta nella prima mattinata di oggi. Per domani, mercoledì 4 dicembre, è prevista l’autopsia per far luce sulle cause del decesso. Seguono aggiornamenti.

