Giro di vite anche sul ponte di Trezzo

Stop ai camion pesanti e limiti di velocità Nuovo vertice sul ponte stradale fra Trezzo e Capriate: saranno sostituiti i coprigiunti, ormai usurati.

C’è un problema di coprigiunti per il ponte stradale fra Trezzo (Milano) e Capriate. È emerso nel nuovo incontro di ieri (il secondo in tre giorni) fra il Comune di Trezzo e la Città metropolitana di Milano, durante il quale si sarebbe dovuta definire una «road map» su analisi e interventi da effettuare sul viadotto nei prossimi mesi . E così è stato.

Il primo sarà, appunto, la sostituzione dei coprigiunti, che sono risultati particolarmente ammalorati. È stato inoltre deciso di ridurre il limite del peso dei mezzi che potranno passare sul viadotto. Riduzione che però sarà più contenuta di quella minacciata dal sindaco di Trezzo Danilo Villa la scorsa settimana, e che è il frutto di una concertazione fra enti. Si passerà infatti dal limite di 35 a 20 tonnellate (e non a 3,5, come paventato nei giorni scorsi da Villa). E sarà anche abbassato il limite di velocità da 40 a 30 chilometri all’ora, in modo da ridurre le sollecitazioni causate dal traffico.

