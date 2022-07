Guardia medica turistica, l’elenco delle 37 farmacie convenzionate per fissare gli appuntamenti

Ats Bergamo ha attivato il servizio di Continuità Assistenziale Stagionale (Cas), per garantire adeguata assistenza sanitaria alle persone che soggiornano temporaneamente nelle località turistiche della provincia dal 5 luglio al 31 agosto 2022. I cittadini non residenti, che si trovano nelle aree di villeggiatura, potranno recarsi presso le farmacie convenzionate, le quali accedendo al portale dedicato fisseranno direttamente un appuntamento presso lo studio del Medico di Assistenza Primaria (Map) aderente all’iniziativa. Potranno essere richieste visite non urgenti, prescrizioni di farmaci e certificati medici.