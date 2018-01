Guida l’auto, ma ha solo 13 anni

Super multa da cinquemila euro Voleva esercitarsi in vista della patente, con cinque anni di anticipo. È accaduto nel pomeriggio di giovedì a Calolziocorte, dove per i genitori del ragazzo e per il proprietario veicolo – un amico dei genitori che sedeva in auto a fianco del tredicenne – è scattata una maxi multa da 5 mila euro.

Una pattuglia della polizia locale ha intercettato la vettura nella zona dell’isola pedonale di parco Martiri delle Foibe al Lavello, a lato del monastero, che porta verso il Dancing sport. I vigili hanno provveduto a fermare l’auto, comminando una sanzione di 5 mila euro ai genitori e al proprietario, ai sensi dell’articolo 116 del Codice della strada, oltre che il fermo dell’auto per tre mesi e un’ulteriore contravvenzione per la circolazione in area pedonale. Per il proprietario dell’auto è scattata anche la sanzione, sempre per l’articolo 116, per incauto affidamento del veicolo a persona non idonea alla guida.

