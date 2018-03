Guida senza patente, preso bergamasco

Maxi fuga dalla polizia in Franciacorta È stato inseguito per dieci chilometri perché non aveva la patente: dopo aver seminato panico nelle strade è stato preso un 43enne bergamasco.

È stato inseguito per dieci chilometri perché non aveva la patente: dopo aver seminato il panico sulle strade è stato fermato e denunciato. Per lui una multa da 5.000 euro.

L’incredibile episodio è avvenuto giovedì 22 marzo in Franciacorta e ha visto protagonista da un lato un bergamasco di 43 anni e dall’altro la Polizia locale intercomunale del Montorfano. Tutto è cominciato alle 17.30 in via Brescia a Cologne. Gli agenti stavano eseguendo i controlli di routine utilizzando le informazioni in tempo reale provenienti dagli occhi elettronici intelligenti che rilevano le irregolarità dei veicoli circolanti in paese partendo dalle targhe.

Al varco tra Coccaglio e Cologne era appena transitato un furgone Renault Master di colore bianco, segnalato come sprovvisto di assicurazione. I vigili si sono quindi appostati poco più avanti intimando l’alt al mezzo.

L’uomo al volante ha dapprima finto di fermarsi per poi accelerare superando diverse auto e scappare a tutta velocità.

