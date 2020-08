I nuovi casi in Italia sono 1.365 in 24 ore

4 decessi, nessuna regione a contagio zero Ancora calo dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1.365 contro i 1.444 di sabato nelle ultime 24 ore.

Sale invece il numero delle vittime, quattro nella giornata di domenica 30 agosto, mentre sabato è stato segnalato dal Ministero della Salute un solo decesso. Sono quindi 35.477 i morti in totale per Covid in Italia.



Tra gli attualmente positivi, sono 86 (+7) in cura presso le terapie intensive, mentre 1.251 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 83 pazienti rispetto al 29 agosto. I guariti sono 208.224, ovvero 312 in più.

Al 30 agosto, il totale delle persone che hanno contratto in Italia il coronavirus è invece di 268.218; 22.868 sono invece le persone attualmente in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Nelle ultime 24 ore sono invece stati eseguiti 81.723 tamponi rispetto ai quasi 100 mila di sabato, ma nel bollettino di domenica viene specificato che la Regione Basilicata comunicherà solo lunedì il numero dei tamponi e dei casi testati nella giornata del 30 agosto.

Dai dati forniti dal Ministero - esclusa appunto la Basilicata - nessuna regione risulta a contagio zero.

È la Campania la regione che registra il maggiore aumento giornaliero di casi di contagio per il Covid, con un incremento di +270 casi, seguita dalla Lombardia (+235), Lazio (+156), Emilia Romagna e Veneto (entrambe +109). Si registrano nuovi casi in tutte le regioni.

