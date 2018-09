Il gruppo Percassi raddoppia

Presto Starbucks anche a Malpensa Dopo Milano il gruppo Percassi raddoppia. Verrà aperto uno Starbucks anche all’aeroporto di Malpensa.

Il gruppo bergamasco, che detiene l’esclusiva del marchio per l’Italia, ha lanciato le selezioni in vista dell’apertura nel secondo scalo più grande d’Italia. Continua così la conquista del Bel Paese da parte del marchio americano che ha registrato un incredibile successo in piazza Cordusio a Milano. Fin dal primo giorno di apertura per gustare il caffè del colosso Usa bisogna mettersi in coda e pazientare.

Sono previsti altri 4 store su Milano da qui alla fine dell’anno. E a Bergamo? «L’azienda valuterà il percorso di sviluppo, ma Percassi nasce a Bergamo, quindi sicuramente sarà fatta una valutazione più forte», hanno assicurato. Intanto le sorprese annunciate sono molte.

