Il monitoraggio Iss: in Lombardia Rt a 0.89, in undici Regioni è sopra 1 - Video

Sono 11 le Regioni con il valore Rt puntuale sopra 1, secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute presentato venerdì 2 aprile. A livello nazionale l’indice è a 0,98, la scorsa settimana era a 1,08. Brusaferro: «Nell’ultimo periodi la curva epidemica inizia a decrecere, ma si tratta di uan decrescita molto lenta. I ricoveri sono ancora in crescita e destano preoccupazione i dati di saturazione al 41% di pazienti Covid delle terapie intensive». Il video della conferenza stampa del 2 aprile sull’analisi del monitoraggio.

«Nell’ultimo periodo la curva epidemica inizia a decrescere ma si tratta di una decrescita molto lenta». Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. «I ricoveri sono ancora in crescita e destano preoccupazione i dati di saturazione al 41% di pazienti Covid delle terapie intensive. Ma l’andamento delle vaccinazioni sta rapidamente crescendo», ha aggiunto Brusaferro.

Secondo il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, «la situazione è in miglioramento ma l’indice Rt è ancora vicino all’1 e anche l’incidenza, che è in lieve diminuzione, è comunque elevata». «Resta elevatissimo il tasso di occupazione in terapia intensiva, ora al 41% - ha aggiunto -. Quindi ci sono dei segnali che ci dicono che da una parte l’infezione sta leggermente diminuendo ma dall’altro il carico sui servizi assistenziali resta pesante». «Contiamo in una forte accelerazione della campagna di vaccinazione a partire da aprile, perchè questa deve essere lo strumento principale. Con l’arrivo della stagione calda, e se riusciamo a vaccinare la maggior parte delle popolazione, vedremo dei risultati. Vaccinare molto e in fretta è quanto mai ora necessario», ha aggiunto Rezza.

Scende a 0,98 sotto la soglia d’allarme di 1 il valore dell’Rt nazionale che la scorsa settimana era a 1,08. L’incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana.

Sono 11 le Regioni con il valore Rt puntuale sopra 1 - secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute presentato oggi - il parametro della replicabilità del virus che ora si associa all’incidenza dei contagio in rapporto alla popolazione (250 per 100mila abitanti) per determinare lo stato di «salute» di una regione e le relative decisioni su chiusure o aperture. Sul podio delle performance peggiori la Valle d’Aosta con 1.52, seguita da Calabria e Campania a pari merito con 1.33. Le tre regioni più virtuose l’Abruzzo, l’Umbria e l’Emilia Romagna e le Province autonome di Trento e Bolzano tutte con valori attorno 0.8.

Ecco di seguito la tabella con gli Rt delle Regioni. Abruzzo 0.81, Basilicata 1.15, Calabria 1.33, Campania 1.33, Emilia-Romagna 0.83, FVG 0.98, Lazio 0.98, Liguria 1.02, Lombardia 0.89, Marche1.04, Molise1, Piemonte 0.96, PA Bolzano 0.8, PA Trento 0.83, Puglia 1.09, Sardegna 1.18, Sicilia 1.08, Toscana 1.08, Umbria 0.83, V.d’Aosta1.52, Veneto 1.12.

