Lombardia, variante Delta a giugno sale al 3,2%: la diretta web in Regione La vicepresidente Letizia Moratti rassicura: «I numeri sono più alti perché sequenziamo tutti».

Dai dati finora raccolti nel mese di giugno sulle varianti del Covid in Lombardia, prevale quella inglese (64% del totale delle varianti), seguita da indiana (la Delta 3,2%, la Kappa 0,8%), dalla Brasiliana (1%) e dalla Sudafricana (2%). Lo ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza stampa delle 12 in corso in Regione.

«Abbiamo deciso in questo periodo in cui abbiamo pochi positivi di sequenziare tutti i positivi, e lo confermo anche in questo momento: tutti i positivi vengono sequenziati per tenere sotto controllo le varianti – ha detto Letizia Moratti, nel corso di una conferenza stampa sulla campagna vaccinale –. Il quadro presenta numeri più alti rispetto a settimana scorsa perché li abbiamo sequenziati tutti e questo innalza i numeri rispetto alle varianti».

