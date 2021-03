In Italia 21.315 nuovi casi di coronavirus

Ancora 264 vittime, positività al 7,8% I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di domenica 14 marzo.

Sono 21.315 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato 13 marzo erano stati 26.062. Le vittime di domenica 14 marzo sono state 264, ieri erano state 317. Il calo risente dei quasi 100 mila tamponi in meno. Sono 243 gli ingressi in Terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 100 pazienti in più, portando il totale a superare di nuovo le 3 mila unità. Sono esattamente 3.082. Il picco di ricoveri in rianimazione fu toccato il 3 aprile dello scorso anno con 4.068 pazienti in Terapia intensiva.

Nei reparti ordinari (Pneumatologia e Malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.518. Sono stati effettuati 273.966 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 372.944, quasi 100 mila in più. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 7,78%%, ieri era stato del 6,98%, quindi oggi in aumento di circa lo 0,8%.

Otto regioni continuano a non comunicare il dato dei positivi al tampone antigenico rapido, come sempre da quando questo indicatore è stato introdotto. Si tratta di Sicilia, Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.223.142, i morti 102.145. Gli attualmente positivi sono 531.266 (+11.205 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 2.589.731 (+9.835 ), in isolamento domiciliare ci sono 503.666 persone (+10.740).

© RIPRODUZIONE RISERVATA