In Italia calo dei contagi: 4.619 in un giorno

Ma meno tamponi, le vittime sono 39 In Italia calano i contagi: sono +4.619 in un giorno ma sono stati anche effettuati meno test. Dai dati del Ministero della Salute risultano 39 vittime nei dati della giornata di lunedì 12 ottobre.

Cala il numero dei contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore: dal bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi casi registrati domenica sono 4.619 (837 in meno rispetto all’aumento totale di sabato, che era di 5.456) , ma è basso anche il numero dei tamponi effettuati (-19.216) nello stesso giorno: 85.442 rispetto ai 104.658 di domenica e i 133.084 eseguiti nella giornata di venerdì.

Il totale dei contagiati - compresi guariti e vittime - sale a 359.569. Netto aumento del numero delle vittime: 39 in un giorno rispetto alle 26 registrate domenica. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 36.205.

Prosegue costante l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva per Covid: nelle ultime 24 ore sono 32 i nuovi pazienti nelle rianimazioni che portano il totale a 452.

Ha raggiunto quota 82.764 il numero degli attualmente positivi, con un incremento di 3.699 nelle ultime 24 ore: di questi, oltre a quelli in rianimazione, 4.821 sono ricoverati nei reparti ordinati (+302) e 77.491 sono in isolamento domiciliare (+3.355). I dimessi e i guariti, infine, sono 891 più di ieri per un totale dall’inizio dell’emergenza di 240.600.

Tra le regioni, per il quarto giorno consecutivo, è la Lombardia ad avere l’incremento più alto, con 696 casi. Seguono la Campania (+662), la Toscana (+466), il Piemonte (+454), il Lazio (+395) e il Veneto (+328). Nessuna regione fa segnare zero nuovi contagiati.

